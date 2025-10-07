Image: KICKSTARTER 工作や料理で手元の撮影も重宝しそう。GoProをはじめスポーツやアウトドアのアクティヴィティに、今はアクションカメラでの撮影がスタンダード。ユーザーの目線でダイナミックが映像が撮影でき、後から追体験ができるのが魅力です。ただ、アクションカメラは身体のどこかに装着するため、何かの拍子に手がぶつかったり重さが煩わしく思うことも…。ちょっとした存在感も