【その他の画像・動画等を元記事で観る】 King & Princeが、10月7日発売の『Duet』11月号の表紙を飾っている。 ■表紙＆グラビアのテーマは“HOPE（＝希望）” King & Princeが、大人っぽいツイードジャケットの衣装をまとい、爽やかな笑顔で半年ぶりに『Duet』の表紙を飾っている。 表紙＆グラビアのテーマは“HOPE（＝希望）”。グラビアページでは、手を繋いだり、おんぶし合ったりと、ふ