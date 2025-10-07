日之出出版の公式Xにて、目黒蓮（Snow Man）を起用した『FINEBOYS』11月号（10月9日発売）の表紙ビジュアルが公開され、瞬く間に話題を集めている。 【画像】ニットコーデの目黒蓮／目黒蓮が表紙を飾った『FINEBOYS』 ■透明感と優しげな雰囲気が引き立つニットコーデの目黒蓮 シースルーバングにボーダーのニット帽をちょこんと乗せた目黒。パープルのカーディガンに身を包み