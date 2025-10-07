2025年10月5日、韓国・デジタルデイリーは、秋夕（チュソク、旧盆）連休に合わせて韓国公開となった日本のアニメーション映画が人気で、チケット販売ランキングで長期にわたり上位にランクインしていると伝えた。映画館入場券統合電算網によると、「劇場版『チェンソーマン レゼ編』」は累積観客動員数が100万人を突破した。今年、公開になったアニメ作品で100万人超えは「劇場版『鬼滅の刃』無限城編」と韓国作品「The King of Ki