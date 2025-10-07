◇ナ・リーグ地区シリーズ第2戦ドジャース4―3フィリーズ（2025年10月6日フィラデルフィア）ドジャースのミゲル・ロハス内野手（36）が6日（日本時間7日）、敵地でのフィリーズとの地区シリーズ第2戦に「7番・三塁」で先発出場。6回の守備で気迫プレーを見せた。0―0で迎えた6回裏、先発・スネルが2四球で2死一、二塁のピンチを迎えた。打席にボームを迎え、低めチェンジアップでゴロを打たせた。打球は三塁手・ロハス