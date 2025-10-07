【北京＝吉永亜希子】中国外務省は７日、李強（リーチャン）首相が９〜１１日の日程で北朝鮮を訪問すると発表した。朝鮮労働党中央委員会と北朝鮮政府の招きに応じたもので、中国政府の代表団を率いて朝鮮労働党創建８０年の祝賀行事に出席する。同党創建行事に中国首相が出席するのは異例で、北朝鮮との関係改善を重視する姿勢を強調する狙いがある。北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記との会談も行われるとみ