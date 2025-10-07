俳優の島崎伸作さんが９月６日に脳出血で亡くなっていたことが７日、分かった。３１才。所属事務所がＨＰで発表した。ＨＰには「島崎伸作が令和７年９月６日脳出血により３１歳で永眠いたしました」と報告され、「ご報告が遅れましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「つきましてはお別れの会『メモリアルコンサート』を執り行います」と記されている。島崎さんは東京芸大卒。幼い頃からミュージカルなどに出演。