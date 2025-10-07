6日、今年のノーベル生理学・医学賞が発表され、大阪大学特任教授の坂口志文さんらが選ばれました。【画像で見る】坂口志文さんが研究「制御性T細胞」とは坂口志文さんにノーベル賞 「制御性T細胞」とは6日夜、拍手で迎えられた大阪大学の坂口志文特任教授。大阪大学 坂口志文 特任教授「今回、このような形でノーベル賞をいただくことになりまして、非常に大変光栄に思っております」ーー受賞の知らせを受けて、