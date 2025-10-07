【モデルプレス＝2025/10/07】女優の優希美青が6日、自身のInstagramを更新。美しいウエストを披露したコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。【写真】「ちはやふる」女優、大胆コーデで美ウエスト強調◆優希美青、美ウエスト強調優希は「楽しすぎる夏だったな」とミニ丈のグリーンのノースリーブトップスにベージュのワイドパンツを合わせたコーディネートを披露している。東京の夜景をバックに、引き締まったウエストライン