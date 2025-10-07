お笑いコンビ・Aマッソの加納が6日、自身のエックスを更新し、相方・むらきゃみが高市早苗・自民党新総裁に扮した姿を公開し、「きゃみ、高市早苗いけます！！！」と高らかに宣言している。【写真】Aマッソも！「脱竹」後に成功した芸人加納が「各位 きゃみ、高市早苗いけます！！！」と公開しているのは、真っ青なスーツ姿に真珠のネックレス、黒いショートカットで笑顔を見せるむらきゃみの姿。5日の自民党総裁選で新総