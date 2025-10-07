◇日本ハム紅白戦（７日・エスコンフィールド）日本ハムは７日、１１日に開幕するＣＳへ向け紅白戦を行った。先発は紅組がルーキー柴田で、白組が達。腰痛で戦列を離れていた万波もスタメン出場する。スタメンは以下の通り。▽紅組（右）矢沢（中）五十幡（指）レイエス（一）清宮幸（捕）田宮（二）水野（左）松本剛（三）奈良間（遊）細川先発柴田▽白組（右）水谷（指）浅間（中）万波（三）郡司（左）野村（二）石井（