竹書房は、BLレーベル「moment×アメイロ」の創刊10周年を記念し、2025年10月30日(木)より『moment×アメイロ創刊10周年記念フェア』を開催いたします。対象商品の購入で、豪華作家陣のイラストを使用した「フォトグレイカード風クリアしおり」がプレゼントされるほか、様々な記念イベントが実施されます。 竹書房「moment×アメイロ創刊10周年記念フェア」 開催期間：2025年10月30日(木)〜開催場所：全国の参加書