中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京10月7日】中国外交部報道官は7日、中国の李強（り・きょう）共産党中央政治局常務委員・国務院総理が朝鮮労働党中央委員会と朝鮮民主主義人民共和国政府の招きで9日から11日まで中国党・政府代表団を率いて朝鮮を公式友好訪問し、また朝鮮労働党創立80周年祝賀行事に出席すると発表した。