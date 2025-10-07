全国66の劇場で開催中の「午前十時の映画祭15」にて、黒澤明監督の代表作『七人の侍』【新4Kリマスター版】が、2025年10月17日(金)より3週間限定で上映されます。ヴェネツィア国際映画祭で銀獅子賞を受賞し、世界のエンターテインメントクリエイターたちに影響を与え続けてきた歴史的名作が、さらにクリアな映像でスクリーンに登場します。 「午前十時の映画祭15」黒澤明監督『七人の侍』【新4Kリマスター版】