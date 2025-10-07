プロ野球・オリックスは7日、大江海透投手から現役引退の申し入れがあり、これを受理したと発表しました。大江投手は2023年育成ドラフト2位で九州アジアリーグ・北九州からオリックスに入団した25歳の左腕。プロ2年目の今季はファームで21試合に登板し、1勝0敗1セーブで防御率2.57の成績を残していました。