京急ロイヤルフーズ、東急グルメフロント、メトロプロパティーズ、小田急レストランシステムは、ハウスギャバン協力のもと開発した「駅そばに合う七味唐辛子」を10月1日から提供を開始した。対象は、えきめんや、しぶそば、そば処めとろ庵、箱根そばの各店舗。駅そばの出汁の甘みやうまみを引き立てる設計とし、白胡椒や生姜を配合し、唐辛子の辛さに加えて段階的に広がる辛みを持たせた。ハウスギャバンが2024年11月に実施した調