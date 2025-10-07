佐々木は9回二死一、三塁の場面で登板、しっかり火消しを行った(C)Getty Imagesドジャースは現地6日、敵地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第2戦に4−3と勝利。リーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけた。先発のブレーク・スネルが6回無失点9奪三振と好投。打線も7回二死満塁から途中出場となったウィル・スミスのタイムリーなどで4−1とリードを拡げ、9回を迎えた。【動画】これぞクローザー！佐々木朗希がしびれる場面