６月に第２子を出産したモデルで女優の朝比奈彩が誕生日を迎えた。６日に３２歳の誕生日を迎えた朝比奈は、自身のインスタグラムを更新。「３２歳になりました。ここ数年で生活スタイルがガラッと変わり、試行錯誤しながら過ごしていますが今が一番生き生きしている気がします」と記し、バースデーケーキの写真をアップ。続けて「『今』という時間を大切にしながら、守るべきものを守って、挑戦する心も忘れずに。。。３２歳