ソフトバンクは７日、支配下、育成を含めた１０選手に戦力外通告を行った。田浦文丸投手、長谷川威展投手には来季の支配下契約を締結しないと通達。また育成の星野恒太朗投手、大城真乃投手、藤田淳平投手、風間球打投手、赤羽蓮投手、水口創太投手、勝連大稀内野手、川原田純平内野手に対しては来季の育成選手契約を締結しないと発表した。風間は明桜（秋田）から２１年のドラフト１位でソフトバンク入り。最速１５７キロ右