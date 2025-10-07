ＮＨＫは７日までに、９月２７日放送を終了した連続テレビ小説「あんぱん」の視聴人数、タイムシフト視聴率と総合視聴率を発表。同時・見逃し配信の「ＮＨＫプラス」では、これまでに配信した歴代連続テレビ小説、大河ドラマを含む全ドラマの中で最多視聴数を記録した。（数字はビデオリサーチ調べ）ＮＨＫプラスでの「あんぱん」全１３０回の平均視聴ＵＢ（ユニーク・ブラウザ）数は６０・４万で、全ドラマの中で最も高い平均