ビデオゲーム「Ｒｅｌｏｏｔｅｄ」はアフリカから奪われた文化財を奪い返すことをテーマにしている/Nyamakop（ＣＮＮ）「盗まれたものを取り戻すのは、盗みなのか」――。西洋の博物館に所蔵されている実在のアフリカの文化財を取り返す作戦を描いたビデオゲーム「Ｒｅｌｏｏｔｅｄ」の予告編は、こう問いかけている。南アフリカのゲーム開発会社ニャマコップが開発を進めるこの作品は、パソコンとゲーム機「Ｘｂｏｘ」向けに発売