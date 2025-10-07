俳優の三田村邦彦が７日までにＸ（旧ツイッター）を更新。自民党に残る“派閥政治”に苦言を呈した。４日に行われた自民党の総裁選は、決選投票で高市早苗氏が小泉進次郎氏を破った。しかし、投票の舞台裏では、党内で唯一派閥を持つ麻生太郎氏の?鶴のひと声?があったとされる。これに三田村は「まだまだ、自民党は派閥の世界先輩の意見にハイハイ。自分ファーストで国民は二の次」と疑問視。その上で「肩書きが欲しいの