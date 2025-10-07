俳優の鈴木亮平（４２）、女優の綾瀬はるか（４０）、浜辺美波（２５）、「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ（大森元貴＝２９、若井滉斗＝２８、藤澤涼架＝３２）」が７日、都内で行われた「キリングッドエール発表会」に出席した。キリンビール株式会社は、新ブランド「キリングッドエール」を全国で発売する。これにともない、ブランドリーダーである４人が出演する新ＴＶＣＭを全国で順次放映開始する。新ＣＭは約２００人