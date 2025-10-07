７日のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」第７回は、主人公の旧士族の娘トキ（高石あかり）が見合い相手と顔合わせする直前までの様子を放送した。旧松江藩の武士で、維新後の世になじめないトキの父司之介（岡部たかし）と祖父勘右衛門（小日向文世）ら松野家。司之介は?士族の商法?で大借金を背負い、トキは貧困解消のため婿を迎えようとする。友人たちの縁談が次々とまとまり、焦るトキにもようやく、同格の旧士族・中村家の