元ＮＨＫで現在はフリーの中川安奈アナウンサーが７日、ＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」にゲスト出演した。パンサーの向井慧が「意外とこの『ふらっと』に関係する方々とつながりが…」と振ると、中川アナは「さっきニュース読んでいた南波雅俊アナウンサーはＮＨＫ時代の先輩で。私、広島放送局に１年間居たんですけど、その１年間南波さんもいらしたので」と、ＴＢＳの南波雅俊アナとＮＨＫ広島放送局で一緒だった