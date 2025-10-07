「本気の遊び」と「筋トレ」が融合した究極の道具2024年のカスタムカーイベント「東京オートサロン」で披露された「スーパーキャリイ マウンテントレイル」は、軽トラックをベースにオフロードの世界観を融合させた異色のコンセプトモデルです。ベースはスズキの軽商用車「スーパーキャリイ」。それを大胆にカスタムし、“アゲトラ”＝車高を上げた軽トラという草の根カスタム文化の潮流を汲みながら、「遊びの道具」としての