【モデルプレス＝2025/10/07】日本テレビの郡司恭子アナウンサーが、10月5日に自身のInstagramを更新。手料理を披露して、反響を呼んでいる。【写真】郡司恭子アナ、品数ズラリ手料理並ぶ食卓◆郡司恭子アナ、彩り豊かな食卓を公開郡司は「どうしても白玉が食べたくなって茹でました」とつづり、手作り白玉の写真を投稿。他にもチャプチェや鯵の南蛮、豚肉とニンニクの芽炒め、糠漬けなど彩り豊かな副菜とともに並べられたボリュー