メ～テレ（名古屋テレビ） 観光客がクマに襲われけがをした岐阜県の白川郷で、展望台へのシャトルバスの運行が再開されました。 白川村によりますと5日朝、スペイン人観光客の男性(40代)が、草むらから出てきたクマに襲われ、右腕に軽いけがをしました。 これを受け、展望台へのシャトルバスが運休となっていましたが、7日から運行が再開されました。 「クマが出ると言っていたので心配していたが、来られてよかっ