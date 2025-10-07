齊藤京子と水野美紀がW主演する10月期ドラマ「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」（カンテレ・フジテレビ系）が、7日から放送がスタートする。本作はママ友いじめが原因で、娘を失った55歳の母親・篠原玲子（水野）が、見た目も声も変えて25歳の新米ママ・篠原レイコ（齊藤）に生まれ変わり、ママ友グループに潜入して加害者を道連れにしていく捨て身の復讐（ふくしゅう）劇。劇中で同一人物の役柄を演じる齊藤と水野が、