伝説的朝ドラ『あまちゃん』のきらめきが嘘のように、不幸の連鎖がのんを襲う。俳優のんが主演する、ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING/ミス・キング』第2話。第1話から引き続きの悲惨ドミノが止まらない。【映像】バイト先の同僚にはめられて窃盗容疑→いないはずの親族に連絡がいき…『MISS KING』第2話将棋の秘めた才能を持つ国見飛鳥（のん）が、将棋界のカリスマで家族を捨てた父・彰一（中村獅童）を“将棋で殺す”リベ