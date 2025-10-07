自民党は、高市早苗総裁の就任に伴い、7日に新執行部が発足、4役が会見を行った。幹事長には麻生派幹部の鈴木俊一総務会長が就任、政調会長には総裁選5人の候補者の一人、小林鷹之元経済安全保障担当大臣が就任した。鈴木新幹事長は「我が党を取り巻く環境は、先の参議院選挙も含めて大変厳しいものがある。野党の皆様方のご意見もよくお聞きをしながら、課題解決に向けて進めていかなければならない」と述べた。新4役のあいさつ