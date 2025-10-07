アメリカのトランプ大統領によるシカゴへの州兵派遣は明らかな違法行為だとして、中西部イリノイ州とシカゴ市がトランプ政権を提訴しました。【映像】移民取り締まりをめぐる抗議デモシカゴで、トランプ政権の移民取り締まりに対して大規模な抗議活動が行われる中、トランプ氏は10月4日、治安維持や連邦職員保護を目的として、イリノイ州の州兵300人をシカゴに派遣することを承認していました。イリノイ州とシカゴ市は6日、