◇ナ・リーグ地区シリーズ第2戦ドジャース4―3フィリーズ（2025年10月6日フィラデルフィア）先発の柱が実力をしっかりと出し切った。ドジャースのブレーク・スネル投手（32）が6日（日本時間7日）、フィリーズとの地区優勝シリーズ第2戦に先発。6回1安打無失点の好投で今ポストシーズン（PS）2勝目を挙げた。抜群の安定感だった。初回2死からハーパーを四球で歩かせたが、ボームをニゴロに仕留めてリズムをつかむと、4