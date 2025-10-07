ガザ地区での衝突が始まってから7日で2年です。南部ハンユニスで避難を続ける男性がANNの取材に応じ、和平案の中身に関わらず戦闘を停止するよう訴えました。【映像】「息子の治療を受けさせることが私の願い…」避難者の声「もし戦闘が止まったら、海外で息子に治療を受けさせることが私の願いです。ガザ地区では彼に適切な医療を提供する方法がないからです」（ラミー・アブ・ナスルさん、以下同）南部ハンユニスで取材に応