警察車両の赤色灯7日午前8時5分ごろ、東京都調布市の中央自動車道上り線で「トラックが他の3、4台を巻き込んだ」と110番があった。玉突き事故が発生し、追突したトラックの男性運転手が死亡した。東京消防庁によると、他に6人がけがをした。警視庁によると、トラックが前方のトラックにぶつかり、他の3台も巻き込んだ。衝突の衝撃で外れた車の部品が、別の車線を走っていた車に当たったという。当時は渋滞しており、警視庁は詳