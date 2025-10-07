国立競技場国立競技場（東京都新宿区）の命名権を、2026年から三菱UFJフィナンシャル・グループ（FG）が取得する方向で最終調整に入っていることが7日、関係者への取材で分かった。契約額は年間約20億円とみられ、当初は5年100億円程度の契約となる見通し。スタジアムの命名権ビジネスとしては国内で史上最高規模となる。関係者によると、競技場名にグループの略称である「MUFG」の冠が付くものの、一般的に定着している「国立