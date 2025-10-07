オーラルケアブランド「SWAG(スワッグ)」から、10月11日(土)よりロフト先行発売の新商品、マンゴーフレーバーの歯磨き粉が登場！メントールの清涼感に、芳醇なマンゴーをプラスしたトロピカルな香りで、日常のオーラルケアが一段と楽しくなります。さらに、ブランドアンバサダーの白濱亜嵐さんの新ビジュアルが公開され、SNSキャンペーンも同時開催！オフショットチェキが