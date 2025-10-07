肌の手入れは行うけれど、爪のケアは後回し、という人は多いのでは？爪の異常で手足がうまく使えなくなると、生活に支障が出るだけでなく、別のトラブルを引き起こす原因にも。まずは自分の指先を観察することから始めましょう（構成：村瀬素子イラスト：ネコポンギポンギ）足の爪の健康チェックリスト* * * * * * *爪の状態が歩行に影響する爪の表面が剥離する二枚爪や、爪の端が皮膚に食い込むなど、痛みや炎症を伴うことも