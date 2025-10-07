7日朝、秋田市河辺の市道を横断する1頭のクマが目撃されました。近くには保育所やJRの駅もあり、警察が注意を呼びかけています。秋田東警察署の調べによりますと7日午前7時25分ごろ、秋田市河辺北野田高屋字上前田表の市道を車で走っていた秋田市の50代の男性が、道路を横断する体長約1メートルのクマ1頭を目撃しました。目撃された場所から約150メートルのところには河辺保育所があるほか、近くにはスーパ}