きのうから始まったノーベル賞の発表。注目の有力候補が揃う名城大学には、ハッキリした経営戦略がありました。 【写真を見る】ノーベル賞“3人目”の受賞なるか？有力候補が揃う名城大学 世界的研究者たちには｢共通点｣が…志願者数は10年前の1.4倍に 経営戦略を理事長に直撃 「おはようございます！」 颯爽と現れた、名城大学の飯島澄男終身教授。ことし86歳になりましたが、晴れた日はいつも自転車で通勤していま