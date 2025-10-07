長岡市の神社で現金などを盗んだ窃盗の疑いで、住居不定の無職の男（61）が6日、現行犯逮捕されました。警察の調べによりますと、男は6日午後8時頃、長岡市内の神社でお神酒など7点（時価約1,320円相当）とさい銭箱に入っていた現金1,500円を盗んだ疑いです。これ以前に、「窃盗被害にあっている」と神社から警察に相談があり、当時、捜査員が張り込んでいたということです。調べに対し、男は「間違いありません」と容疑を認めてい