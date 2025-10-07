自民党の総裁選挙で、高市早苗・前経済安全保障担当大臣が新総裁に選出されました。初の女性総裁就任について県民の声を聞きました。今月４日に行われた自民党総裁選挙では決選投票の末、小泉進次郎・農水大臣を破り、高市氏が新たな総裁に選ばれました。今後行われる総理大臣指名選挙で高市氏が選ばれれば、日本初の女性総理誕生となります。三重県民の反応は「初めての女性総裁ということで、何か期待する。何かできるのではとい