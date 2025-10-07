ソフトバンクは7日、田浦文丸投手、長谷川威展投手と来季の支配下選手契約を結ばないと発表した。田浦は17年ドラフト5位でソフトバンクに入団。2年目の19年に一軍デビューを飾ると、23年にはシーズン自己最多の45試合に登板し、防御率2.38とブレイク。しかし昨季は4試合の登板にとどまり、今季は一軍登板がなく、ファームでも19試合に登板して防御率4.58だった。長谷川は21年ドラフト6位で日本ハムに入団し、2年間で11試合の