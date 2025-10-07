10月10日に公開されるSixTONESの松村北斗主演映画『秒速5センチメートル』のスペシャルリリックビデオが公開された。 参考：松村北斗×高畑充希×奥山由之×新海誠が語る『秒速5センチメートル』メイキング映像公開 『君の名は。』『天気の子』『すずめの戸締まり』と大ヒット作を生み出してきた新海誠が2007年に発表した劇場アニメーション『秒速5センチメートル』。主人公・遠野貴樹の18年間に