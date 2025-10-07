ドジャースはギャンブル性の高いバントシフト「ブルドッグ」で三塁進塁を阻止【MLB】ドジャース 4ー3 フィリーズ（日本時間7日・フィラデルフィア）やるか、やられるか――。1点差に迫られた9回無死二塁。ドジャースの遊撃手ムーキー・ベッツが大きな賭けに出た。三塁前へ転がったストットのバントに三塁・マンシーが猛チャージ。振り返って三塁送球すると、ベースカバーに入った遊撃・ベッツが二塁走者・カステヤノスをタッチア