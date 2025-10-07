ミッキーマウス＆ミニーマウスの「ダイアリー」と「卓上カレンダー」が、「ローソン」の雑誌コーナーで販売中だ。【写真】スケジュール管理が楽しくなりそう！ミッキーマウス＆ミニーマウスの“ダイアリー＆卓上カレンダー”の中身■かわいくて便利なデザイン今回登場したのは、10月始まりの「ダイアリー」と裏表2面の書き込みスペースがあり、ライフスタイルに合わせて使い分けできる「卓上カレンダー」。「ダイアリー」