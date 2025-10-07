パ・リーグ2連覇したソフトバンクは7日、支配下2選手、育成8選手の計10選手に来季の契約を結ばないことを通告した。支配下では長谷川威展投手（26）、田浦文丸投手（26）。育成では水口創太投手（26）、藤田淳平投手（25）、勝連大稀内野手（24）、風間球打投手（21）、星野恒太朗投手（23）、川原田純平内野手（23）、大城真乃投手（22）、赤羽蓮投手（21）。既に実績のある又吉克樹投手（34）、武田翔太投手（32）にも同様