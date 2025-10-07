ソフトバンクは7日、育成3年目の赤羽蓮投手（21）に対し、来季の契約を結ばないことを伝えた。この日、福岡市のみずほペイペイドームで通告を受け「覚悟はしていた」と冷静に受け止めた。茨城・霞ケ浦高から2023年に育成ドラフト1位で入団。昨季は8月に腰椎分離症となり、12月までリハビリ組で調整していた。この3年間、公式戦に登板することはなかったが「ホークスに入団できたことは感謝している。けがばかりの3年間。期待に