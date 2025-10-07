福岡県警小倉北署は7日、北九州市小倉北区浅野2丁目の商業施設内で6日午前11時半ごろ、中学生男児が見知らぬ男から「千円あげるから上までついてきて」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は外国人風で年齢不詳。やせ型、黒色Tシャツ、黒色ズボンを着用。黒色リュックサック所持。