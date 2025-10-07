Jリーグは10月７日、サポーターによる違反行為への対応を発表した。７月５日に発生した２つの事案について調査を実施し、裁定委員会への意見照会を経てクラブへの対応を決定。併せて、今後の重大な違反行為への対応方針も決定した。今後の対応方針として、Jリーグは違反行為者に対するクラブの法的手段による責任追及を支持すると表明した。クラブが法的措置を検討する際には、Jリーグが行なった調査結果を共有し、必要に